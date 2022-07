Rødt: Rapporteringen fra kraftprodusentene går for tregt

– NVE og Regjeringen virker alt for tålmodige med kraftselskapene. Vi har siden i fjor høst hatt lav magasinfylling samtidig som eksporten til kontinentet og Storbritannia har vært omfattende. Detaljert rapportering på tappingen av vannmagasinene burde vi hatt for lenge siden. Men nå går det altfor sakte å innføre ordningen, sier stortingsrepresentant for Rødt, samt nestleder i energi- og miljøkomiteen, Sofie Marhaug, til NTB.

I midten av juli ble det kjent at regjeringen krever at kraftprodusentene skal gi dem ukentlig informasjon om hvordan de forvalter vannressursene.

Det vil skje gjennom Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Fredag ettermiddag sendte NVE ut vedtak om rapporteringsordningen. Der slås det fast at første rapport kommer først 17. august.

Marhaug mener innføringen av rapporteringene fra kraftprodusentene er altfor treg.

– Over en måneds ventetid er altfor lenge. Dette hales ut i tid, mener hun.

(NTB)