Hva mener de viktigste personlighetene i næringsliv og offentlig forvaltning om årets mest sentrale temaer? I dag: investor Ola Mæle (65).

1. Arbeiderpartiet ligger på litt over 20 prosent. Hva har de gjort feil?

– Det var vel kanskje ikke vanlige folks tur likevel da...?

2. Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ligger på 6-tallet. Hva er ditt beste råd til ham?

– Skal Senterpartiet og Vedum overleve som parti og som politiker, må Senterpartiet umiddelbart stille «kabinettspørsmål» på maks strømpris, maks drivstoffpriser og på minimum magasinfyllingsgrad.

MINI-CV Navn: Ola Mæle Alder: 65 Stilling: Investor

3. Skal man sitte rolig i båten når børsene faller, eller selge alt nå?

– Jeg er heldigvis ikke eksponert for den problemstillingen i noen særlig grad, men historien viser vel at det er klokt å ha is i magen.

4. Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil stoppe hytteutbyggingen i fjellet. Hva mener du om det?

– MDG fremstår dessverre i stadig sterkere grad som en slags apokalyptisk dommedagskult uten forankring i realitetenes verden. Dette gjelder vel også synet på hyttebygging - mange distriktskommuners viktigste næringsvei. Kommunene klarer å styre dette utmerket godt selv.

5. Mette-Marit blir Norges neste dronning, og Märtha skal gifte seg med en sjaman som sier han kan kurere kreft. Hvorfor er det riktig å videreføre kongehuset i Norge?

– De fleste er vel enige om at et kongedømme er en anakronisme i dagens samfunn, men en nasjon trenger sterke samlende symboler - vårt trivelige, folkelige og populære kongehus kan sikkert i enkelte sammenhenger fremstå i overkant folkelig, men er nok likevel fortsatt et bedre alternativ enn en valgt president. Og de kongelige skal uansett ha for å orke å ofre seg for fellesskapet og «stå i det» i et langt liv.