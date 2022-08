Equinor falt 0,6 prosent til 353,55 kroner per aksje, på dagens største volum. Samtidig steg Aker BP 1,2 prosent, og kursen står dermed i 319,00 kroner. Vår Energi endte opp 2,8 prosent til en kurs på 37,80 kroner. Forrige uke ble det kjent at aksjen var en av de mest kjøpte aksjene på handelsplattformen Nordnet i juli.

Bevegelser

REC Silicon ble dagens nest mest omsatte aksje og steg 4,3 prosent til 20,82 kroner per aksje. Aksjen ble forrige uke diskutert i Aksjepraten på Finansavisen.

Seaway 7 endte opp 1,9 prosent etter nyheten om at selskapet har blitt tildelt en «betydelig» kontrakt av Moray Offshore Windfarm for å starte arbeidet med utvikling og utbygging for Morat West havindpark.

Også SAS-aksjen fikk en markant oppgang . Natt til lørdag sikret SAS en viktig tariffavtale, der 900 SAS-piloter var med å stemme. Det er nå fem og et halvt år til de kan forhandle neste gang. SAS blir et mer effektivt selskap med den nye tariffavtalen med pilotene, ifølge analytiker Hans Jørgen Elnæs. Mandag steg SAS-aksjen 4,7 prosent på Oslo Børs.

Norwegian og Flyr falt henholdsvis 0,7 og 4,3 prosent.

Carnegie tok i dag opp dekningen av quizselskapet Kahoot, med et kursmål på 19 kroner og en tydelig salgsanbefaling. Selskapet legger frem kvartalstallstall på torsdag, men Carnegie-analytiker i Kristian Støle mener «Listen er blitt lagt for høyt». Kahoot-aksjen endte ned 6,3.

Seismikkselskapet Magseis endte ned 2,2 prosent etter å ha steget i åpningen. Mandag ble det kjent at selskapet ser en segmentomsetning på 103 millioner dollar i andre kvartal 2022 og en segment-ebitda på 6,2 millioner.

Magnora steg 1,5 prosent til en kurs på 23,05 kroner per aksje. Mandag ble det kjent at selskapet går inn i det britiske markedet for solenergi- og batterilagringstjenester ved å investere i utviklingen av et 60 MW solcelle-prosjekt og et 40 MWh batterienergilagringssystem (BESS)-prosjekt, som første skritt. Selskapet kommer med kvartalstall i morgen.

Øverst på taperlisten havnet Nordic Technology Group som falt 14,6 prosent.

På listen over dagens tapere finner en også Norwegian Energy Company , som endte ned 4,8 prosent. ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på aksjen til 300 kroner fra tidligere 370 kroner etter at selskapet varslet om en forsinkelse for ombyggingsprosjektet Tyra.

John Fredriksens oljeserviceselskap Archer har inngått en avtale om å kjøpe 50 prosent av aksjene i Iceland Drilling Company for 8,25 millioner dollar. På Oslo Børs steg aksjen 6,6 prosent til en kurs på 3,78 kroner per aksje.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 falt 2,8 prosent. Analytiker Mark Wilson i Jefferies kutter kursmålet i aksjen fra 110 til 70 kroner per aksje. Han nedgraderer aksjen til selg, og ser dermed en nedside på 20 prosent.