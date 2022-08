EU-regler hindrer ikke strømstøtte til bedrifter

Det gir regjeringen i praksis frie tøyler i arbeidet med en ordning for strømstøtte til næringslivet, sier Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, til magasinet Europower.

– Slik vi tolker det, er det relativt stort handlingsrom for støtte til bedrifter i det oppdaterte krisestøtteregelverket i EU, så det i seg selv skal ikke være noe stort hinder, sier han.

Regelverket åpner for å støtte næringslivet med mer enn det som normalt er tillatt, men strømstøtten kan ikke være like omfattende som den husholdningene får, ettersom bedriftene i utgangspunktet skal drives for egen regning og risiko.

Forutsetningen er imidlertid at selskapene kan dokumentere at økningen i energikostnader overgår økte inntekter som følge av at prisene på varene de produserer, også har steget, ifølge Lønseth.

Både NHO og LO samt flere partier på Stortinget har i lang tid etterlyst en strømstøtteordning for bedriftene, og mandag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) LO og NHO for å diskutere en mulig ordning.

Mandag ga Stortingets presidentskap regjeringen en frist på én uke til å legge fram en tidsplan for når en ordning kan være på plass.

NTB