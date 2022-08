– Durek bør i fengsel

– Jeg har ikke ett ondt ord å si om kongefamilien. Snille, gode og arbeidsomme. Men dusten Durek Verrett skal ikke helbrede folk ved å selge medaljonger for 2.000 kroner. Han bør i fengsel. Men han kan godt helbrede Kong Harald først.

Mini-CV Navn: Trygve Hegnar Alder: 78 Stilling: Ansvarlig redaktør og adm. direktør i Finansavisen, ansvarlig redaktør i Kapital

6. Vanlige folk skal få det bra nå, mens de rike skal blø. Hvem av disse er vanlige folk: Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Marit Bjørgen, Trygve Slagsvold Vedum, Bjørn Dæhlie, Kjerstin Braathen, Bjørnar Moxnes?

– Vanlige folk er journalister som meg. Heng rikingene som Jonas Gahr Støre og Bjørn Dæhlie.

7. Alle organiserte får reallønnsnedgang i år. Ble de alle rundlurt av NHO i tariffoppgjøret?

– Vi skjønte i hvert fall at NHOs og LOs tall var feil. Hva var det jeg sa?

8. Bør elbilfordelene fjernes slik at elbilister får de samme avgiftene og bomprisene som bensin- og dieselbilister?

– Når det bare er lov å selge elbiler, skal selvfølgelig elbilfordelene bort. Men nå? Herregud det virker jo. Når alt er elektrisk skal sikkert MDG stoppe veiutbyggingen. Elbilen trenger ikke nye veier, sier noen. De skal toge til Venezia og gifte seg der.

9. I hvor stor grad blir du selv og din virksomhet rammet av økt inflasjon, økte renter og uro i aksjemarkedene?

– Nå går heldigvis innskuddsrenten opp. Jeg har subsidiert DNB i årevis. Og nå må alle lese Finansavisen og Kapital for å overleve.

10. Bør toppsjefene i Norges 100 største selskaper takke og være fornøyd med å tjene 600 millioner tilsammen når Erling Braut Haaland tjener 300 millioner alene?

– Braut Haaland tjener for lite. Og mange norske toppledere tjener for mye. Men de skal jo betale 50 prosent skatt. Tipper Haaland har funnet et smutthull.

11. Er det riktig å stoppe nesten all boligbygging i småhusområdene i Oslo, slik den nye småhusplanen legger opp til?

– Det må bygges mye mer. Raskt. Men det er hyggelig med noen plener og blomster også. At folk skal gå konkurs fordi det plutselig, uten forvarsel, kommer en slik plan, liker jeg ikke.

12. Vårt siste spørsmål, som hver sommer: Hvilken vin serverer du dine venner og hva koster den?

– I sommer har alle fått Puligny-Montrachet. Hva det kostet aner jeg ikke. Synd det ikke er pant på vinflasker lenger. Min sønns venner etterlot et tonn.