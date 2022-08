Regjeringen legger fram strømtiltak for bedriftene i september

Tidligere har regjeringen sagt at strømtiltak for næringslivet ville bli lagt fram senest i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett, altså i begynnelsen av oktober. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) bekrefter overfor VG at planen kommer i september i stedet.

– Vi har allerede satt ned elavgiften og legger til rette for gunstigere fastprisavtaler. Vi jobber også med målrettede støttetiltak som skal komme de mest utsatte bedriftene til unnsetning allerede i høst. Disse tiltakene vil vi, etter planen, legge fram senest i september, sier han til avisen.

Regjeringen la mandag fram sin framdriftsplan for strømstøtteordninger der den økte støtten til husholdningene ble framskyndet. Det ble derimot ikke lagt fram noe konkret om hva som er aktuelle tiltak for næringslivet. Dette er noe av bakgrunnen for at Stortinget mente at det var grunn til å innkalle til et ekstraordinært møte.

