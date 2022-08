Ville gasspriser, Kjetil Bøhn buller vekstaksje og Arendals Foss var ingen god hedge mot dyre strømregninger likevel

Finansavisen-abonnenter som melder seg på vil motta dette nyhetsbrevet på hverdager klokken 08.45, 15 minutter før handelen settes i gang på Oslo Børs. De som melder seg på, men som ikke abonnerer på Finansavisen, vil motta nyhetsbrevet kl. 13.00.

1. BØRSÅPNING: Europeiske futures er ned rundt 0,2 prosent, og oljeprisen er omtrent lik som da Oslo Børs stengte i går. Så skal det nevnes at både den britiske gassprisen og den nederlandske gassprisen nådde en ny topp i går. Svingningene i gassprisen betyr jo mer enn svingningene i oljeprisen for inntjeningen til Equinor, Okea og Vår Energi nå, selv om alle disse tre produserer mer olje enn gass.

2. WILH. WILHELMSEN: Publiserte kvartalsrapporten i går kveld. I andre kvartal ble bunnlinjen rød blant annet grunnet valutatap og nedskrivning i Hyundai Glovis. EBITDA endte på 39 millioner dollar, mot 40 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

3. CRAYON: Berenberg kutter kursmålet fra 260 kroner til 225 kroner og opprettholder kjøpsanbefalingen. Etter onsdagens skuffende rapport er aksjen nå i 123 kroner. I går kuttet Arctic, SEB og DNB kursmålene.

4. NORDIC NANOVECTOR: Du vet hvor pilene peker hen når et selskap melder at de vil «vurdere strategiske alternativer» for å øke aksjonærverdiene, slik Nordic Nanovector gjør i dag. Selskapet har hyret Carnegie til jobben etter at PARADIGME-studien ble avsluttet i sommer. Aksjen er ned 90 prosent i år.

5. PCI BIOTECH: Melder at de ikke har klart å hente finansiering til den planlagte Ph2-studien av hode- og nakkekreft. Ergo dropper de studien og skal nedbemanne i løpet av høsten. Kontantbeholdningen er visstnok stor nok til å drive selskapet frem mot slutten av neste år.

6. GRAM CAR CARRIERS: Driftsresultatet endte på 9,3 millioner dollar, sammenlignet med 3,7 millioner i andre kvartal 2021. Utbyttet i andre kvartal vil være på på 0,093 dollar pr. aksje.

7. PROSAFE: Prosafe leverte et sterkt kvartal og melder om høyeste flåteaktivitet siden 3. kvartal 2015.

8. KYOTO GROUP: Kjetil Bøhn er nå blitt største eier i Kyoto Group – et av Børsens aller minste selskaper målt i markedsverdi. – Om 12 til 18 måneder kommer folk til å oppdage denne aksjen, sier han.

9. ARENDALS FOSSEKOMPANI: Høye strømpriser løftet resultatet til Arendals Fossekompani. Undertegnede husker godt dette sitatet fra november 2021: «Sagt litt spøkefullt, så burde alle som ikke liker høye strømpriser kjøpe aksjer i Arendals Fossekompani. Vi er Oslo Børs eneste hedge mot morgendusjen til 20 kroner og tre kroner kilowatten når du skal lade elbilen».

Vel, siden han liret av seg dette sitatet har aksjekursen falt ganske betydelig, mest på grunn av boblesprekken i alle datterselskapene de børsnoterte.

10. VOLUE: Fikk en justert EBITDA på 44 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 57 millioner i samme periode året før. Selskapet har som ambisjon å forbedre den justerte EBITDA-marginen fra første halvår av 2022 i andre halvår av 2022, og gjentar ambisjonen om omsetning på 2 milliarder innen 2025.