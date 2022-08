Norsk Industri-leder hardt ut mot motpart

– Skulle vi gått med på hovedkravet, ville det vært et klart brudd med trepartssamarbeidet, den norske modellen og frontfaget. Denne konflikten er på alle måter større enn seg selv, sier Stein Lier Hansen til Dagbladet Børsen etter det mislykkede forsøket på å unngå storstreik.

Fra fredag kveld og fram til klokka 6 mandag satt Norsk Industri og LO-forbundet Industri Energi sammen i en frivillig mekling. Så ble streiken trappet opp. Den omfatter nå 2.500 fagorganiserte.

– Vi la fram et forslag. Vi opplevde å ha god dialog. Men det bar altså ikke helt fram i forhandlingsutvalget til motparten, sier Lier Hansen.

Mandag opplyser Industri Energi at hovedkravet er «å få på plass aksjonsrett i de lokale forhandlingene i hver enkelt bedrift», i tillegg til mer generelle krav om lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi har krevd en måte å få fart i de lokale forhandlingene på. I dag får medlemmene for lite igjen på det økonomiske i de lokale forhandlingene, mens virksomhetene går så det suser, sier forbundslederen Frode Alfheim.

Dette argumentet faller på sin egen urimelighet, mener Lier Hansen.

– Vi bestrider påstanden om at den lokale lønnsdannelsen ikke fungerer. All statistikk viser at dette er den best betalte industriarbeidergruppa i hele Norge. Det er ingen tvil om at de har fått veldig godt betalt i de lokale forhandlingene, sier han.

