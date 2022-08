Nytt børsfall i USA, høyere oljepris og oppjustert DNO-kursmål

5. GRIEG SEAFOOD: Fikk et driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler på 986 millioner kroner i andre kvartal. På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 843 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus. Grieg slo DNBs EBIT-estimat med 13 prosent.

6. B2HOLDING: Fikk i andre kvartal et driftsresultat på 139 millioner kroner, en nedgang fra 341 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et driftsresultat på 266 millioner kroner. For en drøy uke siden oppjusterte ABG Sundal Collier kursmålet fra 12 til 13 kroner. Aksjen ble sist omsatt for 9,24 kroner.

7. DNO/RAK PETROLEUM: DNO-aksjen falt 8,9 prosent og RAK Petroleum-aksjen steg 62 prosent i går etter en transaksjon mellom selskapene. Forvalter Martin Mølsæter mener likevel var prisen var ok og at den voldsomme kursreaksjonen i RAK-aksjen handler mest om de enorme rabattene i forhold til underliggende verdier. Mølsæter mener for øvrig at RAK-aksjen burde vært priset til over 24 kroner basert på DNO-kursen som står i 14 kroner, samt at dette muligens kan være første steg for Bijan Mossavar-Rahmani i en exit fra DNO.

Analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets oppjusterte faktisk kursmålet sitt på DNO i går, fra 14 kroner til 16 kroner. Han opprettholdt hold-anbefalingen. Skal vi tippe DNO-aksjen får en rekyl opp i dag?

8. SEADRILL: Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB tror likviditetsrabatten i Seadrill vil vare frem til det blir større endringer i aksjonærbasen. Å gå inn i aksjen nå mener han bør være attraktivt for investorer som aksepterer et lavt handelsvolum i aksjen. «Vi vurderer uansett P/NAV på 0,49 ganger og EV/EBITDA på 3 ganger på 2024-estimater som svært attraktivt», skriver han i en oppdatering. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen og et kursmål som er 70 prosent høyere enn dagens kurs.

9. REACH SUBSEA: Driftsresultatet ble i andre kvartal på 49,8 millioner kroner, opp fra 17,8 millioner i andre kvartal 2021. «Vi opplever betydelig anbudsaktivitet», sier sjefen.

10. CADELER: Fikk et driftsresultat på 12,61 millioner euro i første halvår 2022, sammenlignet med 7,74 millioner i samme periode året før. Selskapet skriver at de «snevrer inn» guidingen for helåret, men det er heller snakk om en liten nedjustering. Før ventet de inntekter i 2022 på 96-110 millioner euro og EBITDA på 56-70 millioner euro. Nå venter de inntekter på 96-106 millioner euro og EBITDA på 56-65 millioner euro. DNB hadde forventet en omsetning på 53 millioner euro. Fasiten ble 43 millioner.