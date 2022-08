Finansavisen-abonnenter som melder seg på vil motta dette nyhetsbrevet på hverdager klokken 08.45, 15 minutter før handelen settes i gang på Oslo Børs. De som melder seg på, men som ikke abonnerer på Finansavisen, vil motta nyhetsbrevet kl. 11.00.

1. BØRSÅPNING: Oslo Børs ventes å åpne opp i dag. Europeiske futures er opp rundt 0,5 prosent, og oljeprisen (Brent) handles til 102 dollar fatet, som er rundt 2 dollar høyere enn da Oslo Børs stengte i går.

2. PLAY MAGNUS: Styret i Play Magnus anbefaler enstemmig et bud fra Chess.com på alle aksjene i Play Magnus på 13 kroner pr. aksje. Det er pussig at styret blir så happy når oppkjøpspremien er så lav. De som kjøpte aksjen på 35 kroner i januar 2021 er neppe veldig happy med dette budet (og styrets vurdering). Play Magnus-aksjen ble sist omsatt for 10,50 kroner. Da selskapet ble børsnotert i oktober 2020 åpnet aksjen på 24 kroner.

3. NORSKE SKOG: Onsdag kveld ble det meldt om at NS Norway Holding, kontrollert av Oceanwood Capital Management, har solgt 11 millioner aksjer til 69 kroner pr. aksje. De resterende 15,9 millioner aksjene får nå en 90 dagers Lock-up-avtale.

4. SALMAR: Det justerte operasjonelle driftsresultatet skuffer marginalt sammenlignet med estimatene TDN Direkt har samlet inn. En rekke analytikere kutter litt i sine kursmål på lakseoppdretterne i dag. Carnegie går fra 263 kroner til 250 kroner på Mowi. Arctic nedjusterer sitt Mowi-kursmål fra 265 kroner til 245 kroner. BNP Paribas nedjusterer fra 240 kroner til 230 kroner. SEB går fra 258 kroner til 251 kroner. Også Lerøy og Bakkafrost ser sine kursmål kuttes litt. Den eneste som oppjusterer er ABG, som går fra 94 kroner til 102 kroner på Lerøy.