Rec Solar stenger ned – ingen enighet om ny strømavtale

– Vi legger opp til å beholde rundt 30 ansatte i jobb fremover og skal fredag forhandle med fagforeningene om hvordan vi gjør dette, sier Rec Solar-sjef Jan Enno Bicker til Dagens Næringsliv.

Driften stenges fullstendig ned de kommende dagene.

– Det er ingen vei utenom, sier Bicker.

Han møtte mandag næringsminister Jan Christian Vestre etter at Rec Solar varslet mulig nedstenginger i forrige uke.

– Konklusjonen etter møtet var at vi skulle jobbe videre med mulige strømleverandører. Men det vi er blitt tilbudt av Agder Energi og Statkraft, er kun svært langsiktige avtaler, minimum sju år, til høye priser som gjør oss ute av stand til å konkurrere, sier Bicker.

– Faktum er at våre konkurrenter i Kina betaler 40–50 øre per kilowattime mens vi betaler over fem kroner, sier han.

Bicker understreker at Rec Solar er klare til å starte opp igjen så snart selskapet får betingelser det kan leve med.

– Vi tror sterkt på en politisk løsning. Norge kan ikke være det eneste landet i Europa uten en løsning for industrien. Det vi stadig får høre, er at politikerne trenger tid. Men jeg kan ikke vente på at politikerne skal klare å bestemme seg. Det koster oss for mye.

