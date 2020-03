DNB Markets tar ned anbefalingen på SATS fra kjøp til hold,og kursmålet er redusert fra 30 til 21 kroner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset.

Analytikerne mener økningen i antall coronatilfeller i Norden og midlertidige stengninger av treningssentre vil kunne dempe medlemsveksten på kort sikt og dermed ta ned omsetningen.

«De fleste treningssentrene har opp mot 3.000 tilknyttede medlemmer og dette innebærer at det er risiko for at enkeltsentre vil måtte holde stengt inntil situasjonen er avklart», heter det.

Etter å ha lagt inn nullvekst i medlemstallet for andre kvartal, samt en svakere vekst for tredje kvartal, kommer EBITDA for 2020 ned med ni prosent, ifølge analytikerne.

Kursen stengte onsdag på 19,70 kroner og noe som ifølge DNB Markets innebærer at verdsettelsen tilsvarer en EV/EBITDA på 8x og en P/E på 15x basert på de nedjusterte 2020-estimatene.

«Dette er en verdsettelse på linje med øvrige nordiske aktører innen detaljhandel og tjenesteyting, men lavere enn mer direkte sammenlignbare internasjonale aktører», skriver analytikerne i meglerhuset.

Hittil i år er SATS ned 13,1 prosent på Oslo Børs.