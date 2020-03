Ringholm: Oslo Børs er på vei til 500-tallet et sted

«Jeg har en overraskelse på lur – verden går ikke under! Nei, ikke denne gang heller. Men dette kommer til å gjøre vondt. Selvsagt», skriver analysesjef Pål Ringholm i torsdagens rapport fra SpareBank 1 Markets.

Alle de tre ledende indeksene i New York stupte onsdag:

Dow Jones falt 5,9 prosent til 23.553,2

S&P 500 endte ned 4,9 prosent til 2.741,4

Nasdaq Composite falt 4,7 prosent til 7.952,1

«Jeg har skrevet dette før: Det er et eget varmt sted i helvete, uten ventilering, for aksjeinvestorer som ikke ser på hele kapitalstrukturen. Det som skjer i kredittmarkedet forblir ikke i kredittmarkedene», skriver Ringholm i rapporten.

Torsdag faller den store europeiske aksjeindeksen STOXX Europe 600 Index, som er sammensatt av 600 utvalgte selskaper i Europa, faller 5,33 prosent. Det er det laveste siden juli 2016.

Oslo Børs slipper selvsagt ikke unna. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 670,35 poeng, ned 6,0 prosent. Det betyr at Oslo Børs har falt 20,1 prosent på en uke.

«Men å få ting unna med en gang, der Oslo Børs er på vei til 500-tallet et sted, det er greit det. Ta smerten med en gang, ikke flere års seigpining. For vi er på skjema for den raske brutale smerte», avslutter Ringholm.