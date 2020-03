Teknisk analyse - søndagens aksjetips

Fallet ble stort og kraftig. Det kom ikke noen sterke, tekniske signaler om det i forkant, bortsett fra de vi har pekt på den siste halvannen måneden.

Det ble heller ikke etablert noen vendepunktsformasjoner i hovedchartet, noe som er litt uvanlig.

Ubalansen i omsetningen, fallende topper i RSI-chartet og brudd på viktige tekniske støttenivåer utløste imidlertid små salgssignaler og svakhetstegn.

Som vi skrev for to uker siden var ikke utviklingen i forkant av dette fallet så ulik den fra januar 2008. Den gangen falt hovedindeksen 25 prosent før det snudde. Da kom det en forbigående oppgang før det ble dannet en stor hode-skulder. Nedturen kom den påfølgende høsten.

Hausseindeksen

De som fulgte med på Investtechs hausseindeks i vinter (vi gjorde ikke det) ville sett at den var på 100 i begynnelsen av januar. Det tilsa at alle aksjene i indeksen hadde gitt kjøpssignal som sitt siste signal.

Da hausseindeksen falt under 90 i februar, utløste det et viktig og sterkt salgssignal, ikke så ulikt det fra 1987.

Stygg uke

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 15,8 prosent sist uke, fra 801,34 til 675,08. Den siste måneden har hovedindeksen falt 27,5 prosent.

Fallet de siste ukene har kommet på stigende omsetning, men det gjorde også fredagens oppgang, noe som var et lite lyspunkt.

RSI er kraftig oversolgt, noe som kan bety at det begynner å nærme seg en bunn - og en mulig rekyl opp.

RSI falt til 13 torsdag og selv etter en liten korreksjon fredag er den fremdeles oversolgt. Det trenger ikke å bety at bunnen er nådd, men det betyr at det kan være rom for en rekyl opp igjen. Kanskje opp mot 735 - 740.

Men selv om det kan være rom for en rekyl opp kommende uke er det ikke sikkert nedturen er over riktig enda.

650 eller 620 - eller 525?

Vi antydet sist søndag at bunnen kunne ligge ned mot 678. Det var også bunnen i en enda lengre stigende hovedtrend, med start i 2002. Det slo ikke til.

Bruddet på 783-nivået åpnet for et fall til 620, men det kan hende at 650-nivået i hvert fall var en foreløpig bunn. Det var også toppen i den forrige oppgangen, som strakk seg frem til april/mai 2015.

Hovedindeksen snudde opp igjen fredag på stigende omsetning. Det var et lite lyspunkt.

Men faller hovedindeksen forbi den tekniske støtten på 650-nivået, og de neste nivåene på 630 og 620, kan det også fortsette ned til 525-nivået, som var toppen i oppgangen som strakk seg frem til 2007 og 2008.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt til forrige topp og punkterte den lange stigende trenden. Foto: Tradingview

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 27,5 prosent. De siste 12 månedene har den falt 22,1 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.