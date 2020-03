SpareBank 1 Markets spår Equinor-kursen opp over 30 prosent

SpareBank 1 Markets Equinor-aksjen fra nøytral til kjøp, melder TDN Direkt.

De kutter samtidig kursmålet fra 150 til 130 kroner.

Meglerhuset påpeker at den pågående markedsuroen sannsynligvis vil lede til volatile markeder de neste ukene, noe som gjør det umulig å spå den eksakte bunnen for aksjen.

Optimistisk

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen nevner imidlertid ifølge TDN Direkt fire grunner til at han mener Equinor ved nåværende kurs er en god investering på lang sikt.

For det første peker han ifølge nyhetsbyrået på at 100 kroner vanligvis er den absolutte bunnen for Equinor-kursen, og trekker også frem at dagens kurs er den laveste målt i dollar siden 2003.

For det tredje ser ikke analytikeren grunn til at det skal være mer nedsiderisiko i bokførte verdier nå sammenlignet med tidligere perioder.

Som en siste årsak trekker han frem at Equinor har vært svak sammenlignet med sammenlignbare selskaper så langt i år. Sammenlignet med en indeks sammenfattet av BP, Total, ENI, Repsol, Chevron og Exxon, er Equinor ned 5,5 prosent.

Equinor faller mandag formiddag 6,43 prosent til 96,80 kroner. Aksjen er hittil i år ned cirka 45 prosent, mens den har falt cirka 30 prosent den siste uken.