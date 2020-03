Teknisk analyse - søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,9 prosent sist uke, fra 675,08 til 668,77. Den siste måneden har hovedindeksen falt 28,5 prosent.

Bunnen

For to uker siden antydet vi at bunnen kunne ligge ned mot 678. Det slo ikke til. Forrige søndag antydet vi at hovedindeksen kan falle til 650 og kanskje 620 - eller kanskje til og med 525.

Mandag falt den til 605,28 intradag, men hentet seg inn og sluttet på 639,05. Tirsdag var den litt opp til 645,07 og onsdag litt ned igjen til 637,75. Torsdag steg den til 667,32 og fredag altså videre til 668,77.

Det ble en liten nedgang for uken, men det var positivt at fallet bremset opp. Og fra mandagens laveste til fredagens slutt var det en oppgang på over 10 prosent.

Oppgangen torsdag og fredag kom også på stigende omsetning, som kan være et signal om at det kan være mer å gå på kommende uke.

Ved videre oppgang fra fredagens slutt er det litt teknisk motstand på 710- og 725-nivået, men mindre mellom 725 og 783.



Men selv om det var lyspunkt å spore er det ikke sikkert at bunnen er passert. Faller hovedindeksen forbi den tekniske støtten på 620-nivået igjen, og slutter under, kan det signalisere at det fortsetter videre nedover. Da kan vi ikke utelukke at 525-nivået, som var toppen før finanskrisen i 2008, også kan bli testet.

Svakt kjøp i hausseindeksen

Hausseindeksen, som sier noe om optimismen og pessimismen i markedet, steg til 8 i løpet av uken. Forrige fredag var den 6, som er det laveste på mange, mange år.

Da hadde 94 av 100 aksjer gitt salgssignal som siste signal. Sagt på en annen måte hadde 94 av 100 investorer blitt pessimister.

Hausseindeksen går gjennom et par faser når bunnen settes, og på Oslo Børs var vi ifølge Investtech i fase 2 av 4 for en uke siden. I løpet av uken kom Oslo Børs trolig over i fase 3, og var kanskje på vei inn i fase 4?

I fase 3 passeres bunnen. I fase 4 starter oppgangen igjen. Optimismen øker og hausseindeksen stiger forbi 10.

Om oppturen fortsetter kommende uke, og hausseindeksen passer 10, er ikke godt å si, men det kan skje i nær fremtid?

OPPGANG: Hovedindeksen falt til 605,28 på det laveste mandag, før den hentet seg inn igjen og sluttet uken over 10 prosent over mandagens laveste. Foto: Tradingview

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 28,2 prosent. De siste 12 månedene har den falt 24,9 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.