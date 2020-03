ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på DNB-aksjen til 115 fra 158 kroner, og gjentar ifølge TND Direkt sin holdanbefaling.

Bakgrunnen for nedjusteringen er at meglerhuset forventer lavere resultat for DNB i 2020 og 2021. Resultatet per aksje nedjusteres med henholdsvis 39 og 31 prosent, på grunn av en forventning om økte tap. I tillegg forventer mglerhuset at utbyttet reduseres ved neste generalforsamling

Den siste måneden har aksjen falt 39 prosent. Tirsdag stiger aksjen 5,6 prosent til 107,15 kroner. Det vil si at ABG ser en oppside på 7 prosent i DNB-aksjen.