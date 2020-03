Meglerhus nedjusterer Equinor med 30 prosent

Berenberg nedjusterer sitt kursmål på Equinor-aksjen til 140 kroner fra tidligere 200 kroner pr aksje som et resultat av utsikter til lavere oljepriser, fremgår det av en sektoroppdatering fra meglerhuset mandag som TDN Direkt referer til.

Hold-anbefalingen på Equinor blir imidlertid opprettholdt. Meglerhuset mener det nåværende utbyttet til Equinor er bærekraftig og trekker frem verdsettelsen av selskapet som attraktiv.

Berenberg nedjusterer sine estimater for resultat pr aksje (EPS) til 0,12 dollar for 2020 og 1,06 dollar for 2021.

Oljeprisen

I gjennomsnitt nedjusterer Berenberg sine estimater for EPS for olje- og gassektoren med 80 prosent i 2020 og 40 prosent i 2021.



Berenberg nedjusterer sitt prisestimat på Brent-olje i andre og tredje kvartal til 30 dollar pr fat mens de for helåret 2020 ser en Brent-pris på 40 dollar pr fat i snitt.

«Olje- og gassektoren slet allerede før krisen og med oljeprisen under 30 dollar pr fat møter selskapene utrolig krevende forhold, med press på alle deler av virksomheten», skriver Berenberg i sektoranalysen.

For at balansen og utbyttene skal beskyttes forventer Berenberg at driftsinvesteringer vil falle med om lag 20 prosent i snitt i 2020.

«Tilbakekjøp av aksjer har blitt kansellert og selskapene kutter driftskostnader. Eiendelssalg krever en innhenting og mer stabile markeder før det kan bli gjort avtaler. Vi ser ikke utbytteaksjer som en mulighet gjennom den nåværende nedgangen ettersom svake aksjekurser vil gjøre det for utvannende», skriver Berenberg.

Utover det kortsiktige bildet ser Berenberg oppside i de fleste aksjene i sektoren og de trekker frem Total, OMV og Shell som de best posisjonerte.