Hermanrud: Aksjer er et godt kjøp på tre års sikt

Sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets har sendt ut en oppdatering hvor han slår fast at aksjer er et godt kjøp på tre års sikt. Samtidig utelukker han ikke at det kan bli enda billigere.

Hermanrud er kjent for å si at aksjer er billige når pris/bok er under 1,5 mens de er dyre når pris/bok overstiger 2,1.

P/B på 1,39

Dagens P/B er på 1,39, noe som historisk sett har gitt en avkastning mellom 20 prosent og 160 prosent de neste tre årene. Han minner om at det ikke alltid trenger å gi en bra avkastning på ett års sikt.

Sjefstrategen tror aksjer vil bli billigere, og går derfor ikke til «overvekt» på nåværende tidspunkt.

Hovedindeksen i 580?

«I store nedturer har du kunnet vente til 1,25 med å kjøpe. Da er indeks i 580. Vi skal nok minst dit om det blir mer enn 2-3 måneder med karantener. Men kjøpsperioden kan være kort, kun 1 uke i 1998», skriver Hermanrud.

En mulig trigger for børsoppgang kan være en rask nedgang i antall smittede i Europa. Det svaret får vi i løpet av denne uken eller de neste ukene.

Det vil også være positivt om Kina klarer å få full aktivitet i økonomien uten at viruset blusser opp igjen. Her tror sjefstrategen det vil gå 1-2 måneder før vi får svar.