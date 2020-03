Var dette bunnen?

Det er utfordrende å tegne en vei videre for aksjemarkedet.

Joachim Bernhardsen i Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at det imidlertid er verdt å huske på at det under finanskrisen tok omkring seks måneder før aksjemarkedet bunnet ut.

Etter det kraftige fallet høsten 2008 var det også et par oppganger på inntil 25%, før markedet igjen surnet frem til bunnen i mars 2009.

«Poenget er at det er ikke uvanlig at en nedtur i aksjemarkedet blir avbrutt av noen perioder med ganske betydelig oppgang», skriver Bernhardsen.

Alt avhenger av hvor lenge virussmitten pågår og hvor lenge økonomiene er nedstengt. Det vil bestemme utviklingen i markedet videre.

Aksjer stiger på stimulansepakke

Det globale markedet har snudd helt om og børsene i USA opplevede i går den kraftigste oppgangen på en dag siden finanskrisen. S&P 500 merket en oppgang på omkring 10 prosent.

Oppgangengen kommer i kjølvannet av at politikerne i USA i gpr ble enige om en stimulansepakke.

«Pakken er på 2000 milliarder USD, omkring 10 prosent av BNP – der blant annet «helikopterpenger» gjennom direkte kontantoverføringer til amerikanske husholdninger skal være ett element», skriver analytikeren.

Trump mener det meste skal være oppe og gå igjen innen 12. april.

Så gjenstår det å se hvordan dette vil påvirke dagens børser.