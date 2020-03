DNB Markets: Er dette et vendepunkt i markedene?

Etter den kraftige børsoppgangen tirsdag, mener DNB Markets at det var noe overraskende at aksjemarkedene steg også i går.

Dow Jones klatret 2,4 prosent, S&P 500 gikk opp 1,2 prosent mens Nasdaq falt 0,5 prosent.

Vendepunkt?

«Det er likevel første gang siden 12. februar vi har sett to påfølgende dager med oppgang. Noen vil nok derfor lure på om dette kan være et viktig vendepunkt», skriver DNB Markets i en oppdatering torsdag.

Det var særlig nyheten om den finanspolitiske pakken på 2.000 milliarder dollar som i går ble vedtatt i Senatet som løftet markedene på tirsdag. Analytikerne utelukker heller ikke at Feds signaler om ubegrenset QE virket positivt inn.

To utfordringer

På den annen side er det to faktorer som gjør at DNB Markets er skeptiske til at det vi har sett de siste dagene er et vendepunkt:

For det første vil makroutviklingen bli særdeles svak utover i andre kvartal til tross for alle tiltakene, og de vil ikke hindre en kraftig resesjon, som normalt gir større børsfall enn det vi har sett så langt.

For det andre er det stor usikkerhet rundt hvordan det vil gå med smittebekjempelsen.

Særlig i USA, der Trump indikerer nedtrapping allerede i midten av april, synes risikoen stor for at epidemien kan eskalere. Meglerhuset mener det i så fall kan resultere i nye negative overraskelser for markedet.