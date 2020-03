I dag kan bli den største testen for aksjemarkedet under pandemien

Og det ventes at tallene virkelig tok av i forrige uke.

Det forventes at antallet nye dagpengesøknader i USA i forrige uke steg med hele 1,5 millioner, ifølge Handelsbanken Capital Markets. Det vil i så fall være et hopp fra gjennomsnittet på nesten 590 prosent og den desidert største ukentlige økningen i dagpengesøknader i USA noensinne.

I 2019 var gjennomsnittlig økning i antall dagpengesøknader i USA per uke på 218 000. Hele den amerikanske arbeidsstyrken er på ca 165 millioner. Totalt vil muligens 0,9 prosent av arbeidsstyrken være arbeidsledige.

I Norge, hvor vi nå har fått ukentlig ledighetsstatistikk, ser vi at arbeidsledigheten har kommet opp i tosifrede rater. Vi kan ikke utelukke at dette kan bli situasjonen også i Europa for øvrig og i USA, mener Handelsbanken.

Vil markedet overleve?

Arbeidsledighetstallene har ikke vært viktige for investorer på lang tid, men markedet er uhyre interessert i disse tallene som kommer fra USA i dag, melder Marketwatch. Tallene vil nemlig vise svart på hvitt hvor store konsekvenser nedstengning og karantene har fått i USA.

«'Hvordan vil markedet overleve hvis arbeidsledighetstallene går av hengslene?' er nok på alles lepper i dag», skrev Stephen Innes, sjefsstrateg i AxiCorp onsdag.

Tom Lee, rådgiver i Fundstrat, skriver i en melding at historisk elendige økonomiske tall er på vei. Noen økonomer mener tallene er så høye som 5 millioner arbeidsledighetssøkende.

«Så dårlige nyheter som dette kan man ikke skyve under en stol. En slik 'tape bomb' (nyhet som får store konsekvenser for markedet, journ.anm.) vil føre til en stor dumping av aksjer», mener Lee.

Pakker snippsekken

Fra hele USA meldes det om utstrakt nedstengning av forretninger og bedrifter, og antallet permitterte har trolig tiltatt markert i samtlige amerikanske stater.

Hittil har kun New York og California innført karantene-liknende tiltak, men det ventes at stadig flere stater følger etter. Dermed blir trolig ledighetssituasjonen bare verre i USA framover.