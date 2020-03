Meglerhus: Aksjen bør kunne stige 85 prosent

Danske Bank Markets nedjusterer kursmålet på Wallenius Wilhelmsen-aksjen fra 19 til 15 kroner. Ifølge TDN Direkt velger analytikerne å gjenta sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 8,08 kroner, ned 2,7 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 3,4 milliarder kroner.

For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 85 prosent fra dagens nivå.

I løpet av den siste måneden har aksjen falt 63 prosent.

Utfordrende tider

Meglerhuset tror de utfordrende tidene for bilfraktmarkedet fortsetter, men understreker samtidig at ledelsen i Wallenius Wilhelmsen foretar ytterligere grep for å kontrollere kostnadene.

«Vi kutter estimatene ytterligere, men vi fortsetter å tro at selskapet har evnene til å manøvrere seg sikkert gjennom disse uutforskede farvann», heter det i en rapport torsdag.

Pareto Securities skriver i en rapport at Wallenius Wilhelmsen ikke har noen stor risiko i balansen og likviditeten, ifølge TDN Direkt.