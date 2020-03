Meglerhus spår aksje opp 50 prosent

Analytikerne i Kepler Cheuvreux kutter kursmålet på Nordic Semiconductor fra 72 til 60 kroner. Ifølge TDN Direkt velger meglerhuset å beholde kjøpsanbefalingen.

Torsdag ettermiddag omsettes aksjen for 39,48 kroner, opp 1,1 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på nesten syv milliarder kroner.

For at kursmålet skal innfris må aksjen stige litt over 50 prosent.

I løpet av den siste uken har aksjen lagt på seg 16,1 prosent mens den har falt 29,1 prosent hittil i år.