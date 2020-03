DNB Markets anbefaler seks aksjer

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets har sett nærmere på de nordiske ESG-aksjene, altså selskaper som i økt grad fokuserer på miljø, samfunn og selskapsstyring.

«Du trenger ikke å være en ivrig miljøforkjemper for å forstå at det økende fokuset på ESG har kommet for å bli», skriver Harper i en rapport.

Rapporten tar for seg de viktigste positive og negative ESG-driverne på kort og lang sikt for for mer enn 200 nordiske selskaper.

DNB Markets innrømmer at det mange potensielle fallgruver forbundet med å satse på ESG, og ber investorer se etter selskaper hvor kapitalkostnadene vil falle som et resultat av forbedringer i ESG-rutinene.

De nordiske ESG-favorittene til DNB Markets: