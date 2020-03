Pareto oppgraderer til kjøp

"Ingen kjøper biler, ingen produserer biler. Wallenius Wilhelmsen er posisjonert midt i denne verdikjeden, og akkurat nå er det så mørkt det kan bli". Slik starter Pareto-analysen om shippingselskapet.

Samtidig oppgraderer analytikerne anbefalingen fra hold til kjøp, men nedjusterer kursmålet fra 25 kroner til 16 kroner.

I analysen understrekes det at rederiet opererer i et tøft marked, men at de har nok reserver til å overleve en så utfordrende periode og muligens komme ut sterkere på den andre siden.

Selskapet har allerede iverksatt en rekke tiltak, blant annet har de permittert ansatte, skrapet og returnert skip og kuttet utbytte.

Hittil i år har selskapet falt med 56,07 prosent på Oslo Børs, men er opp over 6 prosent intradag.