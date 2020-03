DNB Markets justerer kursmålene på en rekke råoljetankaksjer

DNB Markets justerer ifølge en sektorrapport kursmålene på en rekke råoljetankaksjer og gjentar hold-anbefaling på aksjene, skriver TDN Direkt.

«Vårt base case indikerer et svært sterkt 2020, men alle scenarioene tyder på svakt 2021. Vi opprettholder våre hold-anbefalinger, ettersom bakrusen kan bli større enn festen når globale oljelagre er opp 420-720 millioner fat pr. måned», skriver meglerhuset.

DNB Markets viser ifølge nyhetsbyrået til at contangoen i oljeprisen på tre, seks og 12 måneder frem i tid er på henholdsvis 5,2 dollar pr. fat, 8,7 dollar pr. fat og 13 dollar pr. fat. Dette viser ifølge meglerhuset at tradere kan betale maksimalt VLCC-rater på 106.000 dollar pr. dag, 87.000 dollar pr. dag og 63.000 dollar pr. dag for henholdsvis tre, seks og 12 måneders lagring.

«Samtidig som at Saudi-Arabia rabatterer oljen sin, er inntjeningen for flytende lagring sannsynligvis enda høyere, noe som kan forklare hvorfor det allerede skjer», skriver meglerhuset.

Analytikerne estimerer nå VLCC-rater på 69.000 dollar pr. dag i 2020 i deres basisscenario, opp fra tidligere estimat på 40.000 dollar pr. dag, skriver TDN Direkt.

Videre nedjusteres 2021-estimatene til 30.000 dollar pr. dag fra 35.000 dollar, samtidig som at estimatet for 2022 nedjusteres til 26.000 dollar pr. dag, fra tidligere 34.000 dollar pr. dag.

Justerer kursmål

DNB Markets hever kursmålet på Frontline til 88 kroner, fra 81 kroner, mens analytikerne tar ned kursmålet på Hunter Group fra 5,3 kroner til 4,4 kroner.

Kursmålet på DHT Holding kuttes fra 7,7 dollar til 7,1 dollar, mens kursmålet på Euronav senkes fra 12,5 dollar til 11 dollar.

Meglerhuset opererer med en hold-anbefaling på samtlige aksjer.