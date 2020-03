Danske Bank sabler kursmål

Danske Bank nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på Ocean Yield til 30 kroner fra tidligere 56 kroner, skriver TDN Direkt.

Kuttet tilsvarer en nedgang på 46,4 prosent.

Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Meglerhuset mener ifølge nyhetsbyrået utsiktene for offshore-eiendeler som ikke for tiden er i arbeid helt klart er mer usikre nå enn for få uker siden. Dette kan øke risikoen for nedskrivninger som påvirker egenkapitalen, ifølge analytikerne, som mener et varslet utbyttekutt er en klok avgjørelse.

«Med usikker fremtid og potensielt behov for mer spillerom vil det være mindre rom for avkastning til aksjonærene på kort sikt», heter det.

Ocean Yield faller 4 prosent til 21,35 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.