DNB Markets' foretrukne aktør innen sjømatsektoren

Innen sjømatsektoren har investorene så langt ikke latt tvilen kommet selskapene til gode, mener analytikerne i DNB Markets.

På tross av at kursløft de siste årene delvis har blitt begrunnet med at sektoren, i takt med utbredelsen av produktene som selges, har fått en defensiv karakter mer på linje med det vi ser for aksjer innen andre tradisjonelle forbrukersektorer, har beskyttelsen mot nedsiden i et sviktende marked likevel ikke vist seg å være like solid, mener de.

Flere av aksjene innen sektoren er i likhet med markedet ned med rundt 20 prosent den siste måneden.

To momenter taler for at etterspørselen og dermed prisene vil svekkes i en økonomisk nedgangsperiode, mener meglerhuset.

Det ene er at lange produksjonstider gjør at det tar tid å tilpasse tilbudet og det andre er at en del av etterspørslene kommer fra hotell- og restaurantsektoren.

«Ser vi på utviklingen gjennom finanskrisen 2007-2009 så vi imidlertid både at lakseprisene økte og at volumet til markedene i EU steg med 4-8 prosent i denne perioden. Generelt innen sektoren mener vi også at selskapene har tilstrekkelig høy finansiell fleksibilitet til å navigere seg gjennom utfordringene», skriver analytikerne

DNB Markets' foretrukne aktør innen sektoren er Lerøy Seafood.

Analytikerne mener aksjen screener attraktivt på relativ verdsettelse, har etter deres syn en solid balanse, er diversifisert med tanke på produkter, har en høy andel av salget inn mot europeisk detaljhandel og hadde ved utgangen av 2019 i tillegg en estimert kontraktsdekning på 36 prosent for 2020.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Lerøy, med et kursmål på 68 kroner pr. aksje. Kursen stengte mandag på 49.28 kroner pr. aksje.