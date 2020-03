Pareto Securities: Aksjen vurderes som attraktiv

Pareto Securities oppgraderer ifølge en oppdatering Gjensidige Forsikring til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling, skriver TDN Direkt.

Analytikerne opprettholder sitt tidligere kursmål på 200 kroner pr. aksje.

Til tross for usikkerheten på kort sikt og noe redusert utbytte, så vurderes aksjen som attraktiv, ifølge meglerhuset.

På kort sikt så vil finansresultatet fra investeringsporteføljen bli negativt påvirket, grunnet den svake utviklingen i finansmarkedene, og meglerhuset forventer nå ifølge nyhetsbyrået et negativt finansresultat fra investeringsporteføljen på 5,1 prosent i første kvartal 2020 og et negativt finansresultat på 2,5 prosent for året 2020 som helhet.

På den andre siden peker analytikerne på forventning om fremragende forsikringsresultat, selv om det er betydelige økte krav knyttet til reiseforsikring grunnet covid-19.

Meglerhuset peker ifølge TDN Direkt på lavere forsikringskrav i alle andre bransjer, grunnet lavere aktivitetsnivå og i tillegg vektlegges den milde vinteren.

Estimatene for forsikringsresultatet oppjusteres med 18 prosent for 2020.

Pareto Securities forventer et utbytte på 9 kroner pr aksje for 2021 og 2022, som de mener vil være enda mer attraktivt i et makromiljø med lave renter.