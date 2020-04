Tallknusere: Oppløftende tall for neste kvartal

Etter et historisk svakt første kvartal i aksje- og kredittmarkedene, startet ikke årets andre kvartal så mye bedre. Både i Europa og i USA falt de viktigste aksjeindeksene i området 3-4 prosent.

Det var vanskelig å se de mest åpenbare utløsende faktorene for nedgangen, men muligens var Trumps uttalelser om forlenget krisetilstand og forventninger om et høyt antall døde en faktor.

Hva bringer fremtiden?

Historisk sett viser det seg at et blodrødt kvartal følges av gode tider. Det første kvartalet etter nedgangen blir i gjennomsnitt svært positivt og deretter er det også gode utsikter for resten av året.

Marketwatch har analysert tallene fra Dow Jones Market Data og tryller frem oppløftende tall for fremtiden.

Indeks Første kvartals prosentendring Andre kvartals prosentendring Ett år frem i tid Dow Jones 11,88 % 8,49 % 22,75 % S&P 500 12 % 15,38 % 27,79 % Nasdaq 3,79 % 5,57 % 9,54 % Kilde: Dow Jones Market Data

Ekstrem frykt

Den velkjente VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, har snudd tilbake gjennom siste halvdel av mars. Normale verdier på fryktindeksen er omlag 15 poeng. Under finanskrisen økte den til 80,9 poeng og nå i coronakrisen har vi sett tall så høye som 82,7 – en økning på over 500 prosent.

Etter de panikkartede nedsalgene i aksjemarkedene i slutten av februar og første halvdel av mars, har utviklingen stabilisert seg noe selv om VIX-indeksen fortsatt ligger langt over det historiske snittet. I skrivende stund ligger indeksen i 57 poeng.

VIX-indeksen de siste fem år viser en ekstrem oppgang da coronakrisen satte inn. Foto: Infront

Tiltakene har fungert

Sentralbankenes rentekutt og likviditetstiltak har hjulpet. Det samme har mer ekspansiv finanspolitikk.

«Samtidig har nok aksjemarkedet langt på vei priset inn at økonomiene fortsatt vil være lammet en stund til. Svake nøkkeltall vil dermed i mindre grad sende aksjemarkedene langt ned i rødt territorium på kort sikt», skriver Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets morgenrapport.