DNB Markets gjør endringer: Vil bli mer krevende

Etter selskapenes oppdateringer av salgstallene for første kvartal har DNB Markets gjort endringer i estimatene for Selvaag Bolig og Solon Eiendom.

I Selvaag venter analytikerne ifølge en fersk oppdatering at tomtesalget gjennomført i januar vil bidra til å gi svært solide førstekvartalsresultater. Estimatene videre fremover er imidlertid tatt ned.

«Vi venter at det fremover vil bli mer krevende å få kjøpere til å signere fastprisavtaler for boliger som ferdigstilles om 12-24 måneder», heter det.

Meglerhuset gjentar en salgsanbefaling på Selvaag, og har tatt kursmålet ned fra 45 til 35 kroner.

Selvaag stengte onsdag på 47,25 kroner, og noteres i skrivende stund for 47,55 kroner, opp 0,6 prosent på Oslo Børs.

Samme for Solon

«De samme effektene gjelder også for Solon, men her stengte kursen i går på 26 kroner pr. aksje, og vi mener verdsettelsen allerede reflekterer et mer utfordrende marked», skriver analytikerne.

DNB Markets har en hold-anbefaling på Solon, som i øyeblikket er uendret på Oslo Børs.

Analytikerne opererer med et kursmål på 26 kroner.