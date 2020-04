Meglerhus anbefaler kjøp – spår aksjen opp 30 prosent

Pareto Securities oppgraderer sin anbefaling på Sbanken fra hold til kjøp. Ifølge TDN Direkt velger meglerhuset samtidig å nedjustere kursmålet fra 75 til 65 kroner.

Analytikerne minner om at Sbanken-aksjen har falt mer hittil i år enn DNB og sparebankene de har dekning på. Det er ifølge analytikerne ikke berettiget.

«Sbanken er i den beste relative posisjonen siden børsnotering etter vårt syn. Den reduserte motsykliske kapitalbufferen har større effekt for Sbanken og lavere utlån til bedrifter begrenser kredittrisikoen», skriver meglerhuset i oppdateringen.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 50 kroner. For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige 30 prosent fra dagens nivå.