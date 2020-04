Vil aksjen stige 50 prosent eller blir det mer kursfall?

Både Nordea Markets og Kepler Cheuvreux nedjusterer ifølge TDN Direkt kursmålet på Norsk Hydro fra 37 til 32 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Pareto Securities velger å kutte kursmålet fra 30 til 20 kroner, og går fra en hold- til en salgsanbefaling.

Nordea Markets peker på at den kraftige reduksjonen i etterspørselen ikke er dekket av tilstrekkelig kutt i produksjonen.

Vendepunkt?

«Men de nåværende lave prisene vil føre til at mange produsenter ikke har noe valg, så produksjonskutt vil etter hvert bli implementert. Dette kan være vendepunktet både for aluminiumspriser og Hydros aksjekurs. I mellomtiden reduserer vi vår EPS-prognose for 2020 med 94 prosent til 0,12 kroner», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

EPS-anslaget for 2021 og 2022 er redusert med henholdsvis 23 og 10 prosent. Meglerhuset mener mye av svakheten i markedet er diskontert i aksjekursen.

Kursoppgang eller kursfall?

Fredag formiddag omsettes aksjen for 21,49 kroner, ned 2,3 prosent. Det gir Norsk Hydro en markedsverdi på 44 milliarder kroner.

For at Nordea og Kepler skal treffe med sitt kursmål må aksjen stige nesten 50 prosent fra dagens nivå.

Hittil i år har aksjen falt 34,2 prosent.