Arctic Securities bråsnur - dobler kursmålet

Arctic Securities oppgraderer XXL-aksjen fra salg til kjøp, samtidig som kursmål ifølge TDN Direkt heves fra seks til 12 kroner.

Onsdag ble det kjent at XXL refinansierer, og har inngått en ny avtale med DNB og Nordea for totalt 1,45 milliarder kroner. I tillegg foreslår selskapet en tegningsrettsemisjon på drøyt 80 millioner aksjer til en kurs på 5,00 kroner stykket. Det vil gi cirka 400 millioner kroner ekstra i kassen.

Bedre rustet

Arctic Securities forventer at XXL nå har sikret seg finansiering for de neste 18 månedene etter rekapitaliseringen av selskapet, inkludert den nye kredittfasiliteten fra DNB og Nordea.

«Bekymringer for selskapets likviditet har tynget aksjen betydelig de siste 12 månedene. XXL har nå sikret 18 måneder med finansiering for å bedre profitabiliteten uten å måtte bekymre seg for brudd på lånevilkår. Vi ser fortsatt nedsiderisiko i konsensusestimatene for 2020, men forventer at bedrede resultater fra 2021 og videre vil drive aksjekursen høyere», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Venter kursoppgang

Fredag formiddag omsettes aksjen for 7,72 kroner, ned 6,3 prosent.

For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 55 prosent fra dagens nivå.

I løpet av den siste uken har aksjen hoppet 79,4 prosent mens den er ned 53,9 prosent hittil i år.