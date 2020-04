Teknisk analyse – søndagens aksjetips

Hovedindeksen steg 6,8 prosent siste uke, fra 666,86 til 712,21.

Fra bunnen intradag, på 605,28 den 16. mars, er oppgangen da på 17,7 prosent.

Den siste måneden har hovedindeksen likevel falt 14,6 prosent. Fra all-time high på 946,63 den 17. januar, er nedgangen på 24,8 prosent.

Fra kjøpssignal til ubalanse

Forrige uke ble avsluttet med et lite lysglimt da nedgangen på ukens siste dag kom på fallende omsetning. I tillegg ble det utløst kjøpssignal i hausseindeksen.

Forrige søndag skrev vi også at det var etablert en viss teknisk støtte på 635-nivået og at så lenge den holder kan det danne et fundament for ny oppgang. Vi la også til at for å utløse nytt lite kjøpssignal måtte 690-nivået brytes på stigende omsetning, og at det kunne åpne for oppgang mot 740.

Torsdag steg hovedindeksen til 731,89 på det høyeste intradag. Da var oppgangen fra bunnen intradag 16. mars på 20,9 prosent.

Oppgangen mandag og tirsdag kom på stigende omsetning, mens oppgangen onsdag kom på fallende omsetning. Det lille fallet torsdag kom i tillegg på stigende omsetning og følgelig var det en liten ubalanse, noe som skaper økt usikkerhet med hensyn på utviklingen kommende uke.

Da legger vi litt mindre vekt på at den marginale nedgangen fredag kom på fallende omsetning. Mye avgjøres dermed av hvordan utviklingen blir i starten på neste uke.

Fortsatt ubalanse kan signalisere at det kan komme en korreksjon tilbake mot 670-nivået. Skulle det ryke, kan det signalisere testing av 635-nivået igjen.

Oppgang på stigende omsetning kan signalisere et nytt støt opp mot 740 og kanskje 783 i løpet av de kommende ukene.

Artikkelen fortsetter under chartet

NYTT KJØPSSIGNAL: Brudd på den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet vil utløse nytt kjøpssignal. Foto: Tradingview

Dette blir avgjørende

Før videre oppgang må den fallende trendlinjen i RSI-chartet og 50-nivået brytes. Det kan skje kommende uke, men den lille nedgangen mot slutten av uken kan også ha vært et signal om at oppgangen har kommet for fort.

Snur RSI ned igjen fra de fallende trendlinjen kan det signalisere korreksjon, og som nevnt åpne for et fall tilbake mot teknisk støtte på 670 – og kanskje 635.

Et brudd på den fallende trendlinjen og 50-nivået kan imidlertid utløse et nytt rally og signalisere videre oppgang.

De neste tekniske motstandsnivåene kommer på 740, 783, 820, 855 og 895.

Hausseindeksen doblet

Artikkelen fortsetter under chartet

KJØPSSIGNAL: Hausseindeksen passerte 10 forrige fredag og doblet seg sist uke. Foto: Faksimile fra Investtech

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den passerte 10 og steg til 11 forrige fredag. Sist uke fortsatt den opp til 22, noe som betyr at antallet optimister ble doblet i løpet av uken.

Hausseindeksen går gjennom et par faser når bunnen etableres, og på Oslo Børs var vi ifølge Investtech i fase 2 av 4 for to uker siden.

Hausseindeksen ga svakt kjøpssignal da den snudde opp igjen fra bunnen på 6 for tre uker siden. I løpet av den uken kom Oslo Børs tilsynelatende over i fase 3 og var på vei inn i fase 4.

I fase 3 passeres bunnen. I fase 4 starter oppgangen igjen. Optimismen øker og hausseindeksen stiger forbi 10, noe den altså gjorde fredag 27. mars.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 23,5 prosent. De siste 12 månedene har den falt 19,0 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.