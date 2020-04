Tror Equinor vil falle - nedgraderer anbefalingen

Kursmålet forblir på 130 kroner, som vil si at SpareBank1 Markets tror Equinor skal falle. Aksjen står før åpning mandag til en kurs på 136,10 kroner. Den har falt 22,45 prosent hittil i år, men hentet seg sist uke opp 17,78 prosent.

Den siste oppgangen gjør at meglerhuset ble trigget til å nedgradere, skriver TDN Direkt.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen peker på at oljeprisen er betydelig opp i samme periode, men at økt spot- og forward-pris ikke er nok til å forklare den kursoppgangen for Equinor, rapporterer nyhetsbyrået.