Denne uken gjør ikke DNB Markets noen endringer i den anbefalte porteføljen. Ukeporteføljen består av følgende aksjer:

Kongsberg Gruppen

Entra

Equinor

Europris

Bakkafrost

Lerøy Seafood

Gjensidige

Telenor

Yara

Crayon

Hittil i år har DNB-porteføljen falt 21 prosent.

Styret i Yara foreslår et utbytte på 15 kroner pr. aksje for 2019. En rekke selskap har kuttet utbytte den siste tiden på grunn av coronaviruset og usikre tider for økonomien, men Yara vil altså tilby utbytte.