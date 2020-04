Meglerhus sier kjøp – onsdag kommer nye tall

I tirsdagens rapport DNB Markets får TGS-Nopec en kjøpsanbefaling, og kursmålet settes til 160 kroner. Mandag sluttet aksjen på 141,55 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 16,5 milliarder kroner.

Ifølge meglerhuset er det ventet at TGS-Nopec vil en oppdatering av salgsutviklingen gjennom Q1 i morgen tidlig.

«Konsensusforventningene har her kommet ned med 21 prosent gjennom de siste ukene og det innebærer at våre estimater for topplinjen nå ligger 11 prosent over konsensus», skriver DNB Markets.

Meglerhuset tror ledelsen i TGS-Nopec vil benytte anledningen til å ta ned guidet investeringsnivå for 2020, samt til å gi flere detaljer rundt de planlagte kostnadsreduksjoner fremover.

Selskapet hadde en solid kontantbeholdning ved utgangen av 2019 og DNB Markets tror dette gir kapasitet til å opprettholde utbyttepolitikken og dermed en attraktiv direkteavkastning også fremover.