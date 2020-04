Meglerhus oppgraderer forsikringsselskaper

Arctic Securities er ifølge TDN direkt ute med en oppdatering onsdag. Meglerhuset oppgraderer to forsikringsselskaper, der én får hold-anbefaling, mens den andre får kjøpsanbefaling.

Gjensidige

Meglerhuset oppgraderer ifølge TDN Direkt anbefalingen på Gjensidige-aksjen til hold, fra tidligere salg. Samtidig oppjusteres kursmålet til 170 kroner, fra tidligere 165 kroner.

Meglerhuset peker på at aksjen er et trygt sted å være under corona-pandemien med deres motstandsdyktige forretningsmodell.

Onsdag faller aksjen 0,4 prosent til 177,2 kroner. Det vil si at Arctic Securities ser en nedside på omtrent 4 prosent.

Storebrand

I tillegg oppgraderer Arctic Securities ifølge TDN Direkt å kjøpe Storebrand-aksjen, og kutter kursmålet fra 81 kroner til 65 kroner.

Resultatet per aksje nedjusteres med 27 prosent i 2020 og 10 prosent i 2021. Bakgrunnen er en nedgang i kapital under forvaltning for sparingssegmentet og negative verdsettelseeffekter på kort sikt.

Storebrand-aksjen faller 4,7 prosent til 42,8 kroner onsdag. Det vil si at meglerhuset ser en oppside på 51,9 prosent i aksjen.