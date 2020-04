Meglerhus spår Norwegian Finans Holding opp 84 prosent

Arctic Securities nedjusterer ifølge TDN Direkt kursmålet på Norwegian Finans Holding-aksjen til 80 kroner, fra tidligere 113 kroner. Meglerhuset Beholder kjøpsanbefaling.

Estimatene for 2020 og 2021 blir nedjustert med omtrent 25 prosent. Det skyldes en forventning om høyere utlånstap og svakere vekstutsikter. Meglerhuset mener at veksten i Finland vil være lavere på mellomlang sikt etter lavere forbruk og rentetaket i Finland, til tross for svakere norsk krone.

Norwegian Finans Holding-aksjen faller 4 prosent til 43,5 kroner onsdag. Det vil si at Arctic Securities ser en oppside på 83,9 prosent i holdingselskapet som eier alle aksjene i forbrukslånbanken Bank Norwegian.

Bjørn Kise selger seg ned

Selv om Arctic Securities tror at aksjen skal stige kraftig, selger Bjørn Kise seg kraftig ned i banken.

For halvannen uke siden ble det kjent at Bjørn Kises private selskap, Brumm, hadde kvittet seg med 500.000 aksjer i Norwegian Finans Holding.

Av ferske aksjonærregistre mandag gikk det frem at Kises Brumm har solgt nye 423.000 aksjer drøyt.