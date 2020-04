Her er aksjesjef Leif Eriksrøds fem favorittaksjer

I løpet av mars falt Alfred Berg Gambak 16,4 prosent.

Ikke uventet er det corona-krisen som får mye av skylden for den svake utviklingen. For Norges del gjorde et kraftig fall i oljeprisen situasjonen enda verre.

Gambaks største posisjoner ved månedsskiftet:

Tomra Systems: 6,4 prosent av porteføljen Adevinta: 5,5 prosent av porteføljen NEL: 5,4 prosent av porteføljen Bakkafrost: 5,4 prosent av porteføljen DNB: 5,1 prosent av porteføljen

«Forrige måned skrev vi at februar var en brutal måned på Oslo Børs. Mars ble faktisk enda svakere», slår Leif Eriksrød og Petter Tusvik fast i rapporten.

Forvalterne anbefaler overvekt i norske aksjer, men understreker at usikkerheten er såpass høy at store svingninger må påregnes.

Eriksrød og Tusvik konkluderer med at aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt.