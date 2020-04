Teknisk analyse – søndagens aksjetips

Hovedindeksen steg 3,1 prosent siste uke, fra 712,21 til 734,38.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen da på 21,3 prosent.

Den siste måneden har hovedindeksen likevel falt 8,4 prosent.

Fra all-time high, på 946,63 den 17. januar, er nedgangen på 22,4 prosent.

Dette skjedde på tre dager

I løpet av den korte børsuken før påske skjedde det tre viktige ting.

50-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet ble brutt.

Hovedindeksen stanget mot 50-dagers glidende gjennomsnitt, men klarte ikke å bryte gjennom.

Oppgangen kom på fallende omsetning.

Brudd på den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI var et lyspunkt, som ofte signalisere økende stigningstakt.

De to siste var svakhetstegn, og det siste var det viktigste og mest urovekkende.

Men det er ikke bare den siste ukens oppgang som har kommet på fallende omsetning. Hele oppgangen, fra bunnen den 16. mars, har kommet på fallende omsetning. Det er som regel et svakhetstegn, et tegn på ubalanse og et signal om at en korreksjon kan være like rundt hjørnet. Pluss og minus blir minus.

Den trenger ikke komme til uken, men så lenge denne utviklingen fortsetter øker sannsynligheten for det for hver dag som går.

Korreksjon?

RSI kan også gi en pekepinn. Faller RSI tilbake under 50-nivået vil det være et svakhetstegn. Faller RSI også under forrige bunn kan korreksjonen allerede være et faktum og bli forsterket.

Det er teknisk støtte på 734-nivået. Skulle hovedindeksen falle under dette nivået er det teknisk støtte på 710, 666 og 635. Brudd på disse vil utløse små salgssignal.

Oppgang må snart begynne å komme på stigende omsetning, eller omsetningen må i det minste snart slutte å falle og stabilisere seg, for å gi oppgangen substans. De tekniske motstandsnivåene kommer på 740, 783, 820, 855 og 895.

Oppgangen på Oslo Børs har kommet på stadig lavere omsetning. Det kan være et signal om at en korreksjon er nært forestående. Foto: Tradingview

Hausseindeksen videre opp

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den passerte 10 og steg til 11 for to uker siden. Neste uke doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33.

Hausseindeksen går gjennom et par faser når bunnen etableres, og på Oslo Børs var vi ifølge Investtech i fase 2 av 4 for tre uker siden.

Hausseindeksen ga svakt kjøpssignal da den snudde opp igjen fra bunnen på 6 den 16. mars siden. I løpet av den uken kom Oslo Børs tilsynelatende over i fase 3 og var på vei inn i fase 4.

I fase 3 passeres bunnen. I fase 4 starter oppgangen igjen. Optimismen øker og hausseindeksen stiger forbi 10, noe den altså gjorde fredag 27. mars.

STERKT: Hausseindeksen steg med nye 11 poeng i den korte uken før påske. Foto: Faksimile fra Investtech.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 21,2 prosent. De siste 12 månedene har den falt 17,0 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.