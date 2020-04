Wall Street har nådd bunnen

Det anerkjente meglerhuset mener vi allerede har sett bunnen på Wall Street. Grunnen til den optimistiske meldingen er at politikernes tilnærming har vært riktig, skriver Goldman Sachs i en melding.

«Fed og Kongressen har utelukket muligheten for en økonomisk kollaps», skriver de i meldingen.

«Det gjør at våre tidligere anslag på 2.000 poeng [i S&P 500-indeksen, journ.adm] ikke lenger er sannsynlige».

Torsdag stengte S&P 500 i 2.789 poeng, opp 27 prosent siden bunnen 23. mars. I dag mandag ser det ut til at indeksen åpner ned 0,3 prosent.

Støttende tiltak

Meglerhuset nevner rentekutt, CPFF – som skal sørge for kreditt til privatpersoner og bedrifter – og den gigantiske stimuleringspakken på to billioner dollar, som flere av «mange og kraftige» tiltak som gjør at investorene kan ta ny risiko.

«Såfremt det ikke kommer en ny bølge med smittetilfeller etter økonomien åpnes igjen, vil vi sannsynligvis ikke se en ny bunn», skriver de i meldingen.

Goldman Sachs mener S&P 500 vil stå i 3.000 poeng ved årsslutt.