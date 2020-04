– Å vente på bunnen er galskap. Hvis noe er billig – kjøp det!

Investorlegende Howard Marks venter ikke på at markedet skal nå bunnen før han handler.

– Å vente på en bunn er galskap. Hvis noe er billig – kjøp det! Faller det videre? Kjøp enda mer!, sier Marks til Marketwatch.

Goldman Sachs nikker

USAs president Donald Trump uttalte i forrige uke at det er et stort lys i enden av tunnelen. Silvia Ardagna i Goldman Sachs er enig med ham.

– Dette er det perfekte tidspunkt å gå inn i markedet igjen. Nå har man muligheten til å utnytte nedgangen og posisjonere seg for oppgangen som kommer, sier megleren i et intervju med Bloomberg.

– Når prisingen er så lav som den er nå er sjansen stor for at man får god avkastning i et 12 til 18-måneders perspektiv.

Ny bunn kommer

Marks, som har sanket rosende ord fra Warren Buffet, har imidlertid historien i mente når han handler.

Marks siterer statistikk som viser at markedet tilnærmet alltid vil bli testet flere enn én gang når det skjer en krise. Siden 1950 har kun én av 15 kriser resultert i bare én nedtur. Alle andre ganger har det kommet både to og tre nedturer etter hverandre.

– Det er ikke lett å kjøpe når nyhetene er fordømmende, prisene kollapser og det er umulig å ha noen idé om hvor bunnen ligger. Men å handle uansett bør være enhver investors ambisjon, mener Marks.