Danske Bank Markets nedjusterer kursmålet på Gjensidige

Danske Bank Markets nedjusterer ifølge en analyseoppdatering kursmålet på Gjensidige til 196 kroner fra tidligere 206 kroner, samtidig som hold-anbefalingen opprettholdes, skriver TDN Direkt.

Analytikerne peker på at aksjen har stått sterkt imot coronavirusstormen og de forventer et sterkt forsikringsresultat for første kvartal 2020, til tross for et svakt finansresultat.

Meglerhuset nedjusterer ifølge nyhetsbyrået sine estimater for inntekter fra investeringer på grunn av markedsuroen i første kvartal, men oppjusterer samtidig forsikringsresultatet grunnet lavere økonomisk aktivitet.