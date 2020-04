DNB Markets advarer investorene: To aksjekurser kan gå mot null

To aksjer utmerket seg i negativ retning tirsdag. Norwegian falt 44 prosent, og stengte på 4,60 kroner, mens Borr Drilling var ned 26 prosent til 10,77 kroner.

«Kursfallet og forventninger om gevinst på en potensiell rekyl i kursen kunne friste til en inngang i selskapene, men vi mener at risikoen fortsatt er svært høy og at man som investor her må være forberedt på at dagens aksjonærverdier for begges tilfelle i løpet av kort tid kan gå ned mot null», heter det i en fersk oppdatering fra DNB Markets.

Det innebærer ikke nødvendigvis at analytikerne mener selskapene vil gå overende, men heller risiko for at kreditorer og nye egenkapitalinvestorers deltagelse i en refinansiering vil forutsette at dagens aksjonærer blir helt marginalisert.

Med utgangspunkt i situasjonen ved årsskiftet har Borr Drilling på meglerhusets estimater behov for likviditetstilførsel i løpet av andre kvartal i år, senest innen tredje kvartal.

«Utfordringen er at presset øker inntil en avklaring er på plass», heter det.

Det samme gjelder Norwegian. Her er planene for gjennomføringen av en refinansiering i og for seg allerede presentert, men det gjenstår fortsatt ifølge analytikerne i DNB Markets blant annet å bli enig med et stort antall kreditorer om konvertering av gjeld til egenkapital, inkludert hvilket kursnivå en slik konvertering skal skje på.

Selv om aksepten av en slik avtale i neste fase må stemmes over i en generalforsamling, venter meglerhuset at et alternativ til en kraftig utvanning for dagens aksjonærer i realiteten vil være fraværende.

«Vi anbefaler at man er svært forsiktig i begge aksjene, og at man ved eventuelle kjøp tar høyde for at kursene også kan gå ned mot null», skriver analytikerne i oppdateringen.