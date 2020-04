Pareto Securities oppgraderer Norwegian Finans Holding til en kjøpsanbefaling, fra en tidligere hold-anbefaling, skriver TDN Direkt.

DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling.

Begge meglerhusene nedjusterer ifølge nyhetsbyrået sine kursmål til henholdsvis 70 kroner, ned fra 105 kroner og 80 kroner, ned fra 110 kroner.

Covid-19 ubeleilig

For en sektor som allerede slet med høyere lånetap og strengere regulering, treffer covid-19 ubeleilig, skriver Pareto Securities i oppdateringen.

Meglerhuset øker ifølge TDN Direkt estimatene for lånetap for 2020 grunnet økt arbeidsledighet. Aksjen oppgraderes imidlertid til en kjøpsanbefaling, ettersom meglerhuset vurderer at aksjen har falt for mye den seneste tiden.

Videre peker meglerhuset på solid kapitalbase og forventer både utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer fra 2020 og videre frem i tid.

Press på marginene

Estimatene for netto renteinntekter for 2020 nedjusteres med to prosent og meglerhuset opplyser ifølge nyhetsbyrået om at finske myndigheter har innført et midlertidig markedsføringsforbud mot forbrukslån ut året og et redusert rentetak på forbrukslån fra tidligere 20 prosent til 10 prosent. Dette ventes legge press på marginene for virksomheten i Finland og utlånsvekst.

Usikkerheten rundt Norwegian Air Shuttle, som er forbrukslånsbankens strategiske partner skaper også ytterligere usikkerhet, skriver meglerhuset.

DNB Markets på sin side reduserer estimater for EPS for 2020–2021 med 36-39 prosent på bakgrunn av lavere låneetterspørsel og økte lånetap grunnet covid-19. Meglerhuset påpeker, i likhet med Pareto Securities, den solide kapitalbasen og at nedsalget i aksjen er overstått med nåværende verdsettelse til bokførte verdier, skriver TDN Direkt.