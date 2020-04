– Hold kruttet tørt. Vi har ennå ikke sett bunnen

– Jeg tror ikke vi har sett den absolutte bunnen ennå. Konsekvensene av denne krisen er utrolige.

Det sa Mark Mobius, en av pionerene i investorverdenen, til CNBC tirsdag.

Verdens børser har falt dramatisk siden slutten av februar, men har sakte tatt seg opp igjen de siste tre ukene.

Mobius, som grunnla Mobius Capital Partners i 2018 etter tretti år i Franklin Templeton Investments, mener imidlertid at oppgangen de siste ukene ikke nødvendigvis betyr at markedet er på vei tilbake til normalen.

– Selv om det er noen muligheter til å kjøpe, vil jeg si at det er en god idé å holde noe av kruttet tørt for en ny bunn. Vi kan fort se bunn nummer to, sier Mobius.

Andre analytikere mener det er umulig å sammenligne denne krisen med tidligere kriser. Sjokket er større enn noen gang før i tillegg til at responsen og stimuli fra banker og regjeringer verden over har aldri vært større.