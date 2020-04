Yara legger frem rapporten for første kvartal neste torsdag. Analytikerne i DNB Markets venter ikke at virusutbruddet vil påvirke generell etterspørsel etter gjødsel i nevneverdig grad, men ser risiko for at nedstengingene vil kunne påvirke igangsettingen av selskapets ekspansjonsprosjekter i Brasil.

«Forsinkelser på disse vil riktignok kunne påvirke markedsprisene på urea positivt, men ikke tilstrekkelig til å dekke inn for en estimert reduksjon på 90 millioner dollar i EBITDA for 2020», heter det i en fersk oppdatering fra meglerhuset.

På den annen side kompenseres imidlertid denne reduksjonen ifølge analytikerne delvis av at de samtidig ser både lavere gasspriser og en gunstig utvikling i valutakursene.

«Samlet sett gjør disse justeringene og salget av Qafco at vi har tatt Yaras estimerte EBITDA for 2020 ned med 6 prosent, mens tilsvarende estimat for 2021 er nedjustert med 3 prosent», skriver analytikerne.

Kursmålet er derfor tatt ned fra 470 til 450 kroner pr. aksje.

Aksjen endte onsdag på 353,10 kroner, og med en estimert PE på rundt 10x for 2020, gjentar DNB Markets en kjøpsanbefaling.